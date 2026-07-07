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Çin Yapımı "Dear You" Filminin Gösterimine 74 Ülkeden Diplomatik Temsilci Katıldı

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Çin Dışişleri Bakanlığı'nın davetiyle 74 yabancı büyükelçilik ve 8 uluslararası kuruluştan yaklaşık 150 diplomat, Beijing'de 'Dear You' adlı Çin filminin gösterimine katıldı.

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de "Dear You" adlı Çin yapımı filmin gösterimi, 6 Temmuz 2026.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine, 74 yabancı büyükelçilik ile 8 bölgesel ve uluslararası kuruluştan diplomatik temsilciler, eşleri ve diğer diplomatların da aralarında bulunduğu yaklaşık 150 konuk, pazartesi günü Beijing'de Dear You adlı filmin gösterimine katıldı. Gösterimin ardından diplomatik temsilciler ve diğer katılımcılar, filmin oyuncularıyla bir araya geldi. (Fotoğraf: Zhang Yuwei)

Kaynak: Xinhua
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