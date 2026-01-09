Haberler

Çin: Siyasi Durumdaki Değişikliklerden Bağımsız Olarak Venezuela ile İşbirliğimizi Güçlendirmeye Hazırız

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Venezuela'daki siyasi değişikliklere rağmen işbirliğini derinleştirme niyetlerinin sürdüğünü ifade etti. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez'in Çin Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeye de dikkat çekildi.

BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Venezuela'daki siyasi durumdaki değişiklikler ne olursa olsun Venezuela ile farklı alanlarda pragmatik işbirliğini derinleştirme ve ortak kalkınmayı teşvik etme iradelerinin değişmeyeceğini söyledi.

Mao cuma günkü basın toplantısında Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in sosyal medyada Venezuela Çin Büyükelçisi ile görüştüğünü duyurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela ile ilişkilere büyük önem verdiklerini ve hükümetiyle her zaman sağlıklı iletişim ve işbirliği sürdürdüklerini belirten Mao, "Çin, Venezuela'nın egemenliğini, onurunu, ulusal güvenliğini ve meşru hak ve çıkarlarını koruma yönündeki çabalarını kararlılıkla desteklemeyi sürdürecektir" dedi.

Kaynak: Xinhua
