Çin: Siyasi Durumdaki Değişikliklerden Bağımsız Olarak Venezuela ile İşbirliğimizi Güçlendirmeye Hazırız

BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Venezuela'daki siyasi durumdaki değişiklikler ne olursa olsun Venezuela ile farklı alanlarda pragmatik işbirliğini derinleştirme ve ortak kalkınmayı teşvik etme iradelerinin değişmeyeceğini söyledi.

Mao cuma günkü basın toplantısında Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in sosyal medyada Venezuela Çin Büyükelçisi ile görüştüğünü duyurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela ile ilişkilere büyük önem verdiklerini ve hükümetiyle her zaman sağlıklı iletişim ve işbirliği sürdürdüklerini belirten Mao, "Çin, Venezuela'nın egemenliğini, onurunu, ulusal güvenliğini ve meşru hak ve çıkarlarını koruma yönündeki çabalarını kararlılıkla desteklemeyi sürdürecektir" dedi.