Çin Dışişleri Bakanı: Suudi Arabistan'ın Ulusal Kalkınmasında En Güven Telkin Eden Ortak Olmaya Hazırız

RİYAD, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Suudi Arabistan'ın ulusal yeniden canlanma sürecinde en güven telkin eden ortak olmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang pazar günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman Al Suud ile bir araya geldi. Wang, Suudi Arabistan ile çok yönlü, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmeyi, geleneksel enerji işbirliğini sağlamlaştırmayı, yükselen ve geleceğe yönelik sektörlerde işbirliğini genişletmeyi ve Çin-Suudi Arabistan kapsamlı stratejik ortaklığına yönelik yeni ufuklar açmayı hedeflediklerini belirtti.

Muhammed bin Selman ise Wang'dan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Saud'un ve kendisinin en içten selamlarını ve en iyi dileklerini Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e iletmesini istedi.

Muhammed bin Selman, Xi ile aralarındaki derin dostluğun kendileri için çok değerli olduğunu ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın geliştirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Suudi Arabistan tarafının ikili ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmak üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Muhammed bin Selman, her daim tek Çin ilkesine bağlı olduklarını, Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumasını kararlılıkla desteklediklerini ve dış güçlerin Çin'in içişlerine müdahalesine kararlılıkla karşı çıktıklarını vurguladı.

Muhammed bin Selman, petrol ve doğalgaz, yeni enerji, yapay zeka ve yüksek ve yeni teknolojiler gibi alanlarda Çin ile işbirliğini daha da derinleştirmeye istekli olduklarını belirtti. 2026 yılında 2. Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ve 2. Çin-Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne Çin'in ev sahipliği yapmasını desteklediklerini kaydeden Muhammed bin Selman, Çin-Körfez İşbirliği Konseyi serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin en kısa sürede sonuçlandırılmasını teşvik etmeye istekli olduklarını da ifade etti.

Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerin normalleşmesini teşvik konusundaki çabalarından dolayı Çin'e teşekkür eden Muhammed bin Selman, uluslararası ve çok taraflı meselelerde Çin ile düzenli iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.

Wang da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a Xi'nin içten selamlarını iletti. Wang, Xi'nin Suudi Arabistanlı liderlerle derin bir dostluk kurduğunu ve aralarında karşılıklı güven oluştuğunu ifade etti.

Muhammed bin Selman'ın gelecek yıl 2. Çin-Arap Devletleri Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'i ziyaret edecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Wang, Çin-Körfez İşbirliği Konseyi serbest ticaret anlaşmasının bir an önce imzalanması için Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Wang, Ortadoğu'da barış ve güvenliğin daha fazla istikrar kazanmasına katkıda bulunmak üzere Suudi Arabistan ile yakın iletişimi sürdürmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.