Çin ve Laos ortak insani tıbbi kurtarma tatbikatı düzenleyecek

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Çin ve Laos'un, afetlere müdahale kapasitesini artırmaya yönelik ikili çalışmalar kapsamında eylül ayında Laos'ta ortak insani tıbbi kurtarma tatbikatı düzenleyeceğini açıkladı.

Jiang cuma günkü basın toplantısında, "Barış Treni" serisinin altıncısı olacak tatbikatta, süper tayfun felaketine yönelik uluslararası insani tıbbi müdahale senaryosunun canlandırılacağını söyledi.

Jiang, tatbikatta ortak arama kurtarma çalışmaları, yaralıların tahliyesi, sağlık ve salgın hastalıkların önlenmesi ile psikolojik destek çalışmalarına odaklanılacağını belirtti.

Jiang, tatbikat sırasında Çin tarafının Laoslu askeri personele ve sivillere sağlık hizmetleri de sunacağını ifade etti.

Tatbikatın afetlerde tıbbi kurtarma, tropikal hastalıkların kontrolü ve salgınların önlenmesi alanlarında iki ülke arasındaki tatbiki işbirliğini derinleştirip genişleteceğini belirten Jiang, "Tatbikatla bölgedeki ülkelere ve halklara daha kaliteli kamu güvenliği malları sunulacak" dedi.

Tatbikat, Çin'in doğal afetlerle daha etkin mücadele edebilmek amacıyla komşu ülkelerle işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmaları çerçevesinde düzenleniyor.

Bu yıl 1 Eylül itibarıyla Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısı ve Güney Çin Denizi'nde 24 tayfun meydana geldi. Bu sayı, söz konusu döneme yönelik tarihsel ortalamanın 10,4 üzerinde.

İlki 2017 yılında düzenlenen "Barış Treni" tatbikatları, Çin-Laos askeri sağlık işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen önemli projelerden biri. Önceki tatbikatlarda sel, toprak kayması ve deprem gibi afet senaryoları ele alındı.

Kaynak: Xinhua