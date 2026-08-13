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Çin ve Endonezya donanmaları Tayvan açıklarında tatbikat tamamladı

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Çin ve Endonezya donanmaları, Tayvan'ın doğusundaki sularda gerçekleştirdikleri deniz seyrüsefer tatbikatını başarıyla tamamladı. Tatbikata Honghe ve KRI I Gusti Ngurah Rai fırkateynleri katıldı; iletişim, manevra ve ikmal eğitimleri yapıldı.

NANJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin ve Endonezya donanmaları, Çin'in Taiwan Adası'nın doğusundaki sularda gerçekleştirdikleri deniz seyrüsefer tatbikatını tamamladı.

Çinli askeri yetkililerin açıklamasına göre, çarşamba günü sona eren tatbikata Çin donanmasına ait Honghe fırkateyni ile Endonezya donanmasına ait KRI I Gusti Ngurah Rai fırkateyni katıldı.

Tatbikat sırasında donanma filosu oluşturan iki savaş gemisi, deniz iletişimi, filo manevraları ve seyir halinde ikmal gibi konularda uygulamaya dönük eğitimler gerçekleştirdi.

Açıklamada, önceden belirlenmiş tatbikat planı doğrultusunda iki tarafın esnek şekilde manevra yaptığı, yakın koordinasyon yürüttüğü ve planlanan tüm hedefleri başarıyla yerine getirdiği belirtildi.

Tatbikatın, iki donanmanın tatbiki işbirliği yapma ve bölgesel barış ve istikrara ortaklaşa katkı sağlama konusundaki istek ve yeteneğini gösterdiği de ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
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