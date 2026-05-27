Çin Dışişleri Bakanı, Endonezyalı Mevkidaşı ile Görüştü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile bir araya geldi. Görüşmede taraflar üst düzey etkileşimin artırılması, çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi ve ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesinin teşvik edilmesi konusunda mutabık kaldı.

Wang ve Sugiono, salı günü New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması ve merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası sistemin güçlendirilmesi konulu üst düzey BM Güvenlik Konseyi açık oturumu kapsamında bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, yükselen ekonomiler ve gelişmekte olan büyük ülkelerin temsilcileri olarak Çin ve Endonezya'nın, işbirliğini artırmak, BM'nin otoritesini ve statüsünü ortaklaşa savunmak, istikrarsızlık ve kargaşanın hakim olduğu dünyaya istikrar kazandırmak ve küresel sorunların çözümüne daha fazla katkı sağlamakla yükümlü ve sorumlu olduğunu söyledi.

Ortak geleceğe sahip bir topluluk oluşturma hedefi doğrultusunda üst düzey etkileşimi artırmak, ortak işbirliği planlamasını güçlendirmek, çok taraflı koordinasyonu derinleştirmek ve ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesini teşvik etmek üzere Endonezya ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sugiono ise Çin ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, her düzeyde etkileşimi güçlendirmeye, çeşitli alanlarda pragmatik işbirliğini derinleştirmeye ve denizciliğin geliştirilmesi konusunda varılan mutabakatı ortaklaşa uygulamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Sugiono, Çinli şirketler için uygun bir iş ortamı sağlayacaklarını, enerji ve maden kaynakları gibi sektörlerde işbirliğini artırmak üzere birlikte çalışacaklarını, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın seviyesini sürekli olarak güçlendireceklerini ve bölgesel barış, istikrar ve kapsayıcı kalkınmayı teşvik edeceklerini söyledi.

İki taraf, Ortadoğu'daki gelişmeler de dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde de bulundu.

