Çin ve Avusturya İlişkilerinde Yeni Aşama

VİYANA, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi. Cuma günkü görüşmede taraflar, ikili ilişkileri yeni bir aşamaya taşıma sözü verdi.

Çin'in Avusturya ile ilişkilerine büyük önem verdiğini belirten Wang, yeni Avusturya hükümetinin Çin politikasındaki istikrarı takdir ettiklerini söyledi. Wang, Avusturya'nın karşılıklı saygı, yakın iletişim, farklılıkları bir kenara bırakıp ortak noktalar arama ve kazan-kazan işbirliği anlayışıyla Çin'le çalışmasını, Çin'in geniş pazarı ile yeşil endüstriyel dönüşümünden doğan fırsatları değerlendirerek ikili ilişkileri daha yüksek nitelikli bir aşamaya taşımasını umduklarını kaydetti.

Taiwan konusunda Çin'in ilkeli tutumunu ayrıntılı olarak açıklayan Wang, Taiwan'ın Çin'e geri dönüşünün İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferin ve savaş sonrası uluslararası düzenin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Wang, Avusturya'nın tek Çin ilkesine sadık kalmasını ve Çin-Avusturya ilişkilerinin siyasi temelini korumak için Taiwan bölgesi ile herhangi bir resmi etkileşimde bulunmamasını temenni ettiklerini ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından önerilen Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin egemen eşitlik, uluslararası hukukun üstünlüğü, çok taraflılık, insan merkezli yaklaşım ve somut adımlar atmayı içeren beş temel ilkeyi sistematik olarak özetlediğini belirten Wang, bu kavramların uluslararası toplumun acil ihtiyaçlarını karşıladığını ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaçlarıyla uyumlu olduğunu vurguladı.

Çin-AB ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde sürdürülmesinin her iki tarafın ve halklarının çıkarına olduğunu belirten Wang, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu mevcut sorunların Çin'den kaynaklanmadığını dile getirdi. Wang, Avrupa'nın gerçek stratejik özerklik arayışını desteklediklerini, ancak birtakım anlaşmalar karşılığında Çin'in çıkarlarına zarar verilmesi şeklindeki yanlış düşünceye karşı olduklarını vurguladı. Wang, Avrupa'yı Çin'e karşı rasyonel ve pragmatik bir politika izlemeye teşvik konusunda Avusturya'nın yapıcı rol oynamasını temenni ettiklerini de sözlerine ekledi.

Meinl-Reisinger ise Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiklerini ve tek Çin politikasına kararlılıkla bağlı olduklarını söyledi.

Avusturya-Çin panda iş birliği projesinin, dostluğun en son simgesi haline geldiğini belirten Meinl-Reisinger, daha fazla Çinli turistin Avusturya'ya gelmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni memnuniyetle karşıladıklarını, açık, hukuka dayalı ve eşit serbest ticareti desteklediklerini ve "güçlünün haklı olduğu" anlayışına karşı çıktıklarını dile getiren Meinl-Reisinger, BM'nin otoritesini ve çok taraflılığı desteklediklerini ifade etti.

Meinl-Reisinger, Avrupa ile Çin arasında yapıcı diyaloğu aktif olarak teşvik etmeye ve iki taraf arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde gelişmesini kolaylaştırmaya istekli olduklarını da belirtti.

İki bakan, Ukrayna, Ortadoğu ve iklim değişikliği gibi ortak ilgi alanlarına giren konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.