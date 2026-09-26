Çin ve ABD yapay zeka diyaloğu ve kazalar için iletişim kanalı kurulmasında anlaştı

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 23-25 Eylül'de ABD'ye yaptığı ziyarette, iki ülkenin yapay zeka konusunda diyalog başlatma ve bu teknolojiyle bağlantılı kazalar için iletişim kanalı kurulmasında anlaştıkları bildirildi.

İki ülke, Trump-Şi zirvesinin sonucu olarak 8 maddelik bir mutabakat belgesi yayımladı.

Buna göre taraflar, ilk turu kasımda yapılmak üzere iki ülke arasında yapay zeka diyaloğu başlatılması, bu kapsamda yapay zeka bağlantılı kazalar için bir iletişim kanalı kurulması konusunda anlaştı.

Yapay zeka, zirvenin önemli konu başlıklarından biri olmuştu. Zirve öncesinde New York'ta görüşmeler yapan iki ülkenin ekonomi heyetleri, yapay zekanın oluşturabileceği risklere karşı bilgi paylaşımını ve olası tehditlere ilişkin erken uyarıyı içeren bir "yapay zeka diyaloğu" başlatması konusunda fikir birliğine vardıklarını bildirmişti.

ABD'nin yapay zeka güvenliğine yönelik risklerin kontrol edilmesine odaklanan, Çin'in ise daha kapsamlı bir küresel yapay zeka yönetimi oluşturulmasını savunan yaklaşım farkları bugüne dek bir diyaloğun sürdürülmesine engel olmuştu.

İran'a uyarılar

Öte yandan, mutabakat metninde İran'ı ilgilendiren iki madde yer aldı. Trump ve Şi, İran'ın nükleer silah geliştirmeme yükümlülüğünü yerine getirmesi ve hiçbir ülke veya kurumun uluslararası su yollarından geçiş ücreti almaması gerektiği konusunda mutabık olduklarını bildirdi.

Orta Doğu'daki savaş ve İran meselesi Washington'da yapılan zirvenin önemli gündem maddelerinden biriydi. Çatışmanın küresel enerji ticareti açısından kritik geçiş güzergahı Hürmüz Boğazı'nda sebep olduğu kesintinin ekonomik etkileri, küresel düzeyde hissedilmeye devam ediyor. Yemen'de hükümet güçleriyle çatışan İran destekli Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki yerleşimleri ele geçirmesiyle enerji nakliyesindeki kesintinin Babulmendeb Boğazı'na da sirayet etmesi olasılığı bulunuyor.

Trump ve Şi, APEC ve G20 zirvelerinde yeniden bir araya gelecek

Ziyarette Trump, Çin'in ev sahipliğinde kasımda yapılacak Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne, Şi ise ABD'nin ev sahipliğinde aralık ayında düzenlenecek Grup 20 (G20) Zirvesi'ne katılma niyetini dile getirdi.

ABD ve Çin orduları, kriz iletişimini ve önleme mekanizmalarını güçlendirme konusunda anlaştı.

Liderler, ABD ile Çin'in İkinci Dünya Savaşı'ndaki ittifakını anarken, iki ülke orduları Çin'de kayıp Amerikan askerlerinin kalıntılarının aranmasında işbirliğini sürdüreceklerini bildirdi.

Taraflar, ayrıca ABD ile Çin arasındaki uyuşturucu ile mücadele işbirliğinin verimli sonuçlar ürettiği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA