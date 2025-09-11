Çin ve ABD Dışişleri ile Savunma Bakanları Görüşmeleri

Çin ve ABD'nin dışişleri ve savunma bakanları art arda görüşmeler gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda, Çin Savunma Bakanı Dong Jün ise mevkidaşı Pete Hegseth ile video konferans yoluyla görüştüğünü bildirildi.

İki ülke arasında ani gerçekleşen üst düzey temasların Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında olası bir görüşmenin hazırlığı olabileceği tahmin ediliyor.

Şi ve Trump, en son iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin ardından 5 Haziran'da ilk kez telefonda görüşmüştü. 1,5 saat süren görüşmede liderler birbirlerini ziyaret için ülkelerine davet etmişti.

Trump'ın, Güney Kore'de 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi öncesinde Çin'i ziyaret edebileceği veya iki liderin zirve marjında görüşme yapabileceği öngörülüyor.

Vang'dan Tayvan uyarısı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, görüşmede Çin ve ABD'nin "iki büyük gemi" olarak yolundan sapmadan ve hız kaybetmeden ilerlemesi için iki devlet başkanının çizdiği stratejik doğrultuya bağlı kalınması ve liderlerin vardığı mutabakatın ödünsüz uygulanması gerektiğini belirtti.

ABD'nin son dönemdeki sözleri ve eylemlerinin Çin'in meşru haklarına ve çıkarlarına zarar verdiğini, Çin'in iç işlerine müdahale ettiğini ve Çin-ABD ilişkilerinin iyileşmesi ve gelişmesine katkı sağlamadığını, buna itiraz ettiklerini vurgulayan Vang, "ABD, özellikle Tayvan gibi Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda sözleri ve eylemlerinde ihtiyatlı olmalı." ifadesini kullandı.

Vang, Çin ve ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda militarizme ve faşizme karşı birlikte savaştıklarını, yeni dönemde de dünya barışı ve refahı için işbirliği içinde olmaları, küresel sorunlara yanıt vermeleri ve büyük güçlerin sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini belirtti.

Çin'in açıklamasında, her iki tarafın görüşmenin zamanlı, gerekli ve verimli olduğunu, Çin-ABD ilişkilerinde devlet başkanı diplomasisinin yönlendirici rolünün, farklılıkları uygun şekilde yönetmenin ve pratik işbirliği olanaklarını keşfederek ilişkilerin istikrarlı gelişimini teşvik etmenin gereğini vurguladığı aktarıldı.

"Çin'i çevreleme ve caydırma girişimleri başarılı olamayacak"

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Dong, ABD'li mevkidaşı Hegseth ile video konferans yoluyla yaptığı görüşmede, açık bir tutuma sahip olmanın, iletişimi ve temasları sürdürmenin ve Çin-ABD askeri ilişkilerini eşitlik, saygı ve barış içinde bir arada yaşamaya dayalı istikrarlı ve sağlam şekilde inşa etmenin öneminin altını çizdi.

İki ülkenin birbirinin temel çıkarlarına saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Dong, "Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik ayrılıkçılığı güçle desteklemeye ve Tayvan'ı Çin'i çevrelemek için kullanmaya yönelik her türlü dış müdahale ve girişim başarısızlığa mahkumdur." ifadesini kullandı.

Dong, Çin'in Güney Çin Denizi'nde barışı ve istikrarı korumak için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu, bazı ülkelerin ihlal ve provokasyonlarına ve bölge dışı bazı ülkelerin kargaşa yaratma girişimlerine karşı çıktığını belirterek, "Çin daima kendi kalkınmasına odaklanacak ve meşru hakları ile çıkarlarını güçlü şekilde koruyacak. Ne Çin'i çevreleme ve caydırma, ne de iç işlerine karışma girişimleri başarılı olamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede tarafların ortak kaygı konusu diğer sorunlarda da istişarelerde bulunduğu aktarıldı.