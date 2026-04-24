Çin, Turistik Gezileri Desteklemek İçin Yaklaşık 146 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir ay sürecek turizm tanıtım kampanyası kapsamında seyahat harcamalarını desteklemek üzere 1 milyar yuanın (yaklaşık 146 milyon ABD doları) üzerinde fon ayrılacağını duyurdu.

Perşembe günü başlatılan kampanyanın merkezinde 19 Mayıs'ta kutlanacak 16. Çin Turizm Günü'nü yer alıyor. Kampanya, 31 Mayıs'a kadar sürecek.

Bu süre zarfında, hükümet yetkililerinin 70'ten fazla ortak kuruluşla işbirliği yapması ve ülke çapındaki turistlere fayda sağlamayı amaçlayan 9.000'den fazla önlemi hayata geçirmesi bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

