Çin'den Japonya'ya 'Yeni Militarizm' Suçlaması

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Çın Şi, Japonya'nın yayımladığı savunma raporundaki "Çin tehdidi" söylemini eleştirerek Japonya'nın "güvenlik kaygılarını uzun süredir yürürlükte olan askeri kısıtlamaları kaldırmak için bahane olarak kullandığını" ileri sürdü.

Şinhua ajansının haberine göre???????, Bakanlık Sözcüsü Çın, Japonya Savunma Bakanlığının ülkenin savunma kabiliyetlerinin değerlendirildiği 2026 Raporu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Japonya'nın Çin'e yönelik suçlamalarının "hırsızın 'hırsız var' diye bağırmasına" benzediğini savunan Çın, raporun yanlış anlatımlarla dolu olduğunu ve "Japonya'nın güvenlik kaygılarını uzun süredir yürürlükte olan askeri kısıtlamaları kaldırmak için bahane olarak kullandığını" söyledi.

Çın, Japonya'daki iktidarın ülkenin 3 temel güvenlik belgesinin revizyon sürecini hızlandırdığını, savunma harcamalarını sürekli artırdığını, uzun menzilli saldırı kabiliyetlerini genişlettiğini ve askeri genişlemeyi devlet kurumları, sanayi ile kamuoyu yapısına yerleştirmeye çalıştığını ileri sürdü.

Japonya'nın "yeni militarizmi"nin savaş sonrası uluslararası düzene yönelik "ciddi bir meydan okuma" olduğunu ve bunun bölgesel barış ile istikrar açısından gerçek bir tehdit oluşturduğunu ileri süren Çın, ayrıca Tayvan meselesinin Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü ilgilendirdiğini ve Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temelini oluşturduğunu ifade etti.

Çın, "Japonya'yı saldırganlık tarihini ciddiyetle değerlendirmeye, Çin'in iç işlerine karışmayı bırakmaya, Japon halkını ve uluslararası toplumu yanıltmayı durdurmaya ve yeniden silahlanma gibi yanlış yolda daha fazla ilerlemekten kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

Rapor

Japonya Savunma Bakanlığı, Japonya'nın askeri faaliyetleri ve önceliklerini ele alan "Japonya'nın Savunması 2026" başlıklı raporu yayımlamıştı.

Raporda, Çin'in dış politika duruşunun, askeri ve diğer faaliyetlerinin Japonya ile uluslararası toplum için ciddi bir endişe kaynağı olduğu belirtilmiş, Pekin yönetiminin Tayvan çevresinde "askeri varlığını normalleştirmeye" çalıştığı vurgulanmıştı.

Çin'in Rusya ile işbirliğini artırdığı ifade edilen raporda, söz konusu faaliyetlerin Hint-Pasifik bölgesindeki barış ve istikrarı doğrudan etkilediği kaydedilmişti.

Raporda, Çin'in şeffaf olmaksızın askeri harcamalarını sürekli artırdığına ve nükleer ile füze yeteneklerini güçlendirdiğine işaret edilmişti.

Kaynak: AA