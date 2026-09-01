Çin-Rusya-Moğolistan sınır tatbikatı

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin, Rusya ve Moğolistan'ın sınır savunma birlikleri eylül ayı başlarında ikinci ortak tatbikatlarını gerçekleştirecek.

Çin Savunma Bakanlığı'nın salı günü yaptığı açıklamaya göre "2026 Sınır Savunma İşbirliği" adlı tatbikat, sınır bölgelerinde keşif ve sabotaj faaliyetlerinin önlenmesi ile bunlarla mücadeleye odaklanacak. Tatbikat kapsamında ortak planlama ve arama, koordineli operasyonlar, şüphelilerin yakalanması ve teslim edilmesinde işbirliği konularında eğitimler gerçekleştirilecek.

Açıklamada, tatbikatın karşılıklı stratejik güveni daha da pekiştirmeyi, sınır savunma işbirliğini derinleştirmeyi ve sınır bölgelerinde güvenlik ve istikrarı ortaklaşa korumayı amaçladığı belirtildi.

Üç ülkenin sınır savunma birlikleri benzer türdeki ilk ortak tatbikatlarını Eylül 2025'te gerçekleştirmişti.

Kaynak: Xinhua