Çin polisi yapay zekâ ile üretilen sahte içeriklere karşı önlem aldı

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin polisi, şirketlerin yasal hak ve çıkarlarını korumak amacıyla internetteki bilgi kirliliğiyle mücadele kapsamında, yapay zekayla üretilen yanıltıcı içerikler ve araç kazalarına ilişkin asılsız iddialara dikkat çekti.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın siber güvenlik birimi tarafından salı günü kamuoyuyla paylaşılan 14 vakanın birkaçında, yapay zekanın sahte içerik üretmek için kullanıldığı veya bazı içeriklerin yapay zekayla üretildiği yönünde asılsız iddialar ortaya atıldığı belirtildi.

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletine bağlı Shangqiu kentinde yaşanan vakada polis, bir kişinin yapay zeka araçlarını kullanarak sahte araba kazası videosu ürettiğini ve bunu popüler video paylaşım platformu Douyin'de yayımladığını bildirdi.

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Hechi kentindeki bir diğer vakada ise bir başka kişinin, takipçi kazanmak amacıyla yapay zeka araçlarını kullanarak belirli bir markaya ait araç ile bir şirket yöneticisinin karıştığı sahte kaza videoları hazırladığı belirtildi.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Yangzhou kentinde yaşanan üçüncü vakada ise polis, bir kişinin, bir şirketin resmi kanallarından yayımladığı ve drift manevrasını gösteren bir videonun yapay zeka ürünü olduğu ve otonom sürüş özellikli bir aracın temizlik işçisine çarptığı yönünde asılsız iddialar ortaya attığını bildirdi.

Polis, söz konusu eylemlerin ilgili şirketlerin ve ürünlerinin itibarını zedeleyerek kullanıcılar arasında endişeye yol açtığını ifade etti.

Olaylara karışan kişilerin çoğu idari cezalara çarptırılırken, bir kişi hakkında ise cezai soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Xinhua