Çin, Nansha Adaları Üzerindeki Egemenliğini Savundu

Çin Dışişleri Bakanlığı, Nansha Qundao adalarının Çin'in toprakları olduğunu ve ilgili ülkelerin yasadışı inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını açıkladı. Vietnam'ın Güney Çin Denizi'nde bu yıl artırdığı inşaat faaliyetleri gündemde.

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Nansha Qundao adalarının her zaman Çin'in toprakları olduğunu belirterek, ilgili ülkelerin yasadışı şekilde işgal ettikleri ada ve resiflerdeki inşaat faaliyetlerine kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

ABD'li bir düşünce kuruluşu, Vietnam'ın, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalarda bu yıl yürüttüğü inşaat faaliyetlerini keskin şekilde artırdığı ve son genişleme girişiminin, Vietnam'ın 2021'de başladığı geri kazanım çalışmaları kapsamında bulunmayan 8 resifi içine aldığı yönünde bir rapor yayımladı.

Guo, pazartesi günkü basın toplantısında, "Toprak egemenliğimizi ve denizcilik hak ve çıkarlarımızı korumak için gerekeni yapacağız" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
