Çin Bakanı Wang Xiaohong, Laos ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, başkent Beijing'de Laos Kamu Güvenliği Bakanı Vanthong Kongmany ve Özbekistan İçişleri Bakanı Aziz Tashpulatov ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteryası üyesi olan Wang pazar günü Vanthong ile gerçekleştirdiği görüşmede, yeni dönemde her türlü koşulda geçerli ortak geleceğe sahip bir Çin-Laos topluluğunun ortaklaşa inşasına daha fazla katkıda bulunmak üzere iki parti üst düzey liderlerinin ve iki devlet başkanının vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmeye, çevrimiçi kumar, telekom dolandırıcılığı, uyuşturucu kontrolü ve sınır güvenliğinin sağlanması gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye ve Çin-Laos Demiryolu ile ilgili güvenlik işbirliğini artırmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Laos Halkın Devrimci Partisi Merkez Komitesi Sekreteryası üyesi olan Vanthong ise uzun süredir devam eden destek ve yardımları için Çin'e minnettar olduklarını dile getirerek, Çin ile kolluk ve güvenlik işbirliğini derinleştirmeye ve ikili ilişkileri teşvik etmeyi sürdürmeye istekli olduklarını belirtti.

Wang, Tashpulatov ile yaptığı görüşmede ise iki ülke liderinin vardığı önemli mutabakatı tam olarak hayata geçirmek, dört büyük küresel inisiyatifi uygulamak ve "üç kötücül güç" olan terörizm, aşırıcılık ve ayrılıkçılıkla mücadele edilmesi ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği için güvenlik işbirliğinin artırılması gibi kilit önemdeki alanlarda işbirliğini derinleştirmek üzere Özbekistan ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Wang, kamu güvenliği konusunda Çin-Orta Asya bakanlar konferansı mekanizması kapsamında daha tatbiki sonuçlar elde etmek ve bölgede istikrar ve kalkınmayı korumak amacıyla ortak çaba gösterilmesi çağrısında da bulundu.

Tashpulatov ise Çin ile her seviyede kolluk etkileşimi ve işbirliğini geliştirmeye ve ikili işbirliğinin içeriğini sürekli olarak zenginleştirmeye istekli olduklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua