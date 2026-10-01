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Çin, Japonya'ya nükleer silahlardan vazgeçmesi için çağrı yapılmasını istedi

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya Savunma Bakanı'nın nükleer silahlara ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Guo, uluslararası toplumun Japonya'ya üç ilkeye bağlı kalma ve NPT yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırması gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 1 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, uluslararası toplumun Japonya'ya nükleer silahlara sahip olmamaya yönelik üç ilkeye bağlı kalma, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme ve yeniden militarize olma ve nükleer silahlara sahip olma girişimlerinden tamamen vazgeçme çağrısında bulunması gerektiğini söyledi.

Guo çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, Japonya Savunma Bakanı'nın ülkenin nükleer silahlara ve nükleer denizaltılara sahip olması konusunun "tabu olmaksızın tartışılması" gerektiği yönündeki ifadeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Guo, nükleer silahlara sahip olmanın, Japonya'nın dilediğinde "tartışmaya açabileceği" bir konu olmadığını söyledi. Japonya'nın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf, nükleer silahlara sahip olmayan bir ülke olduğunu belirten Guo, bu nedenle uluslararası hukuk çerçevesinde nükleer silah almama, imal etmeme, edinmeme veya transfer etmeme şeklinde mecburi yükümlülükleri bulunduğunu ve bu konuda müzakereye yer olmadığını ifade etti.

Guo, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin şubat ayında nükleer silahlara sahip olmamaya yönelik üç ilkeye bağlılıklarını yinelediğini, bu yıl düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Taraflarının Gözden Geçirme Konferansı'na katılan Japonya temsilcisinin ise söz konusu üç ilkenin değiştirilmeyeceğini defalarca teyit ettiğini hatırlattı.

Guo, "Japonya Savunma Bakanı'nın 'nükleer konularda tabu olmaması gerektiği' yönündeki ifadeleri, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na ve 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzene yönelik açık bir provokasyon ve ciddi bir ihlaldir. Bu açıklama, Japonya'nın bağlı kaldığını öne sürdüğü nükleer silahlara sahip olmamaya yönelik üç ilkeyle taban tabana zıttır. Bu sözler, Japonya'daki sağcı güçlerin nükleer silahlara sahip bir Japonya hedefini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Guo, Japonya'nın son yıllarda yeniden militarize olma sürecini hızlandırdığını ve sözde "genişletilmiş caydırıcılık" düzenlemesini güçlendirerek nükleer silahlara sahip olmamaya yönelik üç ilkeyi değiştirmeye çalıştığını söyledi. Guo, Japonya'nın ayrıca ülkeye nükleer silah konuşlandırılmasını sağlamaya, nükleer kısıtlamaları kademeli olarak gevşetmeye ve uluslararası toplumun çizdiği kırmızı çizgilere meydan okumaya çalıştığını savundu.

Bu yılın Tokyo Duruşmaları'nın başlamasının 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Guo, tarihin Japon militarizminin Asya ve dünyanın diğer bölgelerindeki halklara yaşattığı felaketleri unutmadığını ve unutmayacağını söyledi.

Guo, "Japonya'daki sağcı güçler, 2. Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzene ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejimine meydan okumaya ve yanlış yolda ilerlemeye devam ederken, uluslararası toplumun Japonya'ya nükleer silahlara sahip olmamaya yönelik üç ilkeye sıkı sıkıya bağlı kalma, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme, yeniden militarize olma ve nükleer silahlara sahip olma girişimlerinden vazgeçme ve uluslararası toplumun endişelerine ciddi şekilde yanıt verme çağrısında bulunması gerekiyor" dedi.

Kaynak: Xinhua
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