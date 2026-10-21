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Çin, Japonya'ya itriyum kısıtlamasını nükleer silah girişimini önlemek amacıyla yaptı

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Çin, Japonya'ya itriyum ihracatındaki kısıtlamanın amacının Japonya'nın yeniden askerileşmesini ve nükleer silah sahibi olma girişimini engellemek olduğunu bildirdi. FT, Japonya'nın itriyum kaynaklarının aylar içinde tükenme riski olduğunu iddia etti.

Çin, Japonya'ya nadir toprak elementi itriyum (Y) ihracatını azaltmasının amacının, bu ülkenin yeniden askerileşmesini ve nükleer silah sahibi olma girişimini engellemek olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt verdi.

Çin'in Japonya'ya uyguladığı ihracat kontrolünün yasalara ve düzenlemelere uygun olduğunu ifade eden Sözcü Mao, "Amaç, Japonya'nın yeniden askerileşmesini ve nükleer silah sahibi olma girişimini engellemektir." ifadesini kullandı.

Mao, Çin'in kritik minerallerin küresel sanayi ve tedarik zincirlerini güvenli ve istikrarlı tutma tavrının değişmediğini, tüm tarafların bu doğrultuda olumlu rol oynaması gerektiğini belirtti.

Financial Times gazetesi, 19 Ekim'de yayımladığı haberde, Çin'in ihracatını kısması sonucu Japonya'nın itriyum kaynaklarının aylar içinde tükenme riskiyle karşı karşıya olduğunu, Tokyo yönetiminin Pekin'i kısıntıya son vermeye ikna etmek için ABD'den yardım istediğini iddia etmişti.

Kaynak: AA
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