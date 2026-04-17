Çin, Japon savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişini protesto etti

Pekin yönetimi, Japonya Öz Savunma Deniz Kuvvetlerine ait bir geminin, Çin ile Tayvan arasında egemenlik ihtilafına konu olan Tayvan Boğazı'ndan geçişine tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Japon savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişinin Çin'in egemenliğini ve güvenliğini tehdit ettiğini ifade eden Sözcü Guo, buna karşı çıktıklarını ve Tokyo yönetimini diplomatik kanallardan protesto ettiklerini bildirdi.

Guo, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a ilişkin açıklamaları halihazırda Çin-Japonya ilişkilerine ciddi darbe vurmuşken Öz Savunma Kuvvetlerine ait bir geminin Tayvan Boğazı'na gönderilmesini bilinçli bir provokasyon olarak gördüklerini belirterek, "Bu, Japonya'da bazı kişilerin Tayvan Boğazı'na askeri müdahalede bulunarak barışı ve istikrarı tehdit etme niyetini bir kez daha gözler önüne seriyor." dedi.

Tayvan sorununun Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğunun altını çizen Guo, bunun Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temeli ve aşılmaması gereken bir kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Guo, Japonya'ya hataları üzerine bir kez daha samimiyetle düşünme, söz ve eylemlerinde daha ihtiyatlı olma ve yanlış yolda daha fazla ilerlememe çağrısında bulundu.

Tokyo yönetimi henüz geminin geçişine ilişkin açıklama yapamazken olayın doğrulanması halinde, Ekim 2025'te iktidara gelen Başbakanı Takaiçi'nin görevi döneminde bir Japon savaş gemisi ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçmiş olacak.

Çin ile Japonya arasında diplomatik gerilim

Olay, Pekin ile Tokyo arasında, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözleri sebebiyle süregelen diplomatik gerilimin uzantısı oldu.

Başbakan Takaiçi'nin 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japonya Başbakanı, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi'ni konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermiş, Başbakan Takaiçi'nin sözlerini geri çekmesini istemişti.

Çin, Tayvan'ı topraklarının parçası, Tayvan Boğazı'nı karasuları olarak görüyor

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık halen sürüyor.

Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, diğer ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD ve müttefiklerine ait savaş gemileri ve uçakların bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri gerginliğe sebep oluyor.