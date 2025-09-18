Çin, İsrail'in Katar'a Saldırısını Kınadı

CENEVRE, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in BM Cenevre Ofisi ve İsviçre'deki diğer uluslararası örgütlerdeki daimi temsilcisi Chen Xu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın talebi üzerine toplanan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 60. oturumunda yapılan acil toplantı sırasında İsrail'in geçen hafta Katar'a düzenlediği saldırıyı kınadı.

Chen, salı günü yaptığı konuşmada İsrail'in Katar'a saldırısının, Katar'ın toprak egemenliği ve ulusal güvenliğinin açık bir ihlali olduğunu, uluslararası hukuku ve BM Antlaşması'nı çiğnediğini ve barış çabalarını baltaladığını söyledi.

Chen, Çin'in bu saldırıya kesin şekilde karşı çıktığını ve saldırıyı güçlü şekilde kınadığını belirtti.

Diğer ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duymanın, uluslararası ilişkileri düzenleyen temel bir norm olduğunu belirten Chen, İsrail'in bu ilkeyi defaatle göz ardı ettiğini ve komşu ülkelere karşı sık sık askeri eylemlerde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Chen, Katar'ın Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda önemli bir arabuluculuk görevi üstlendiğini ve barış için büyük çaba sarf ettiğini kaydetti. Katar'ın üstlendiği bu görev ve sergilediği çabaların, uluslararası toplum tarafından geniş çapta kabul gördüğüne dikkat çeken Chen, İsrail'in bu hamlesinin, ateşkes görüşmelerini sabote etmeye yönelik kasıtlı bir girişim olduğunu söyledi.

Chen, güç kullanmanın sorunu çözmeyeceğini belirterek, İsrail başta olmak üzere tüm taraflara, düşmanlıkları sona erdirmek ve müzakereleri yeniden başlatmak üzere daha yapıcı çabalar sarf etme, uluslararası insan hakları ve insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ciddiyetle yerine getirme ve komşu ülkelerdeki insanların yaşam hakkına saygı gösterme çağrısında bulundu.

Chen, ateşkesin sağlanmasını teşvik etmek, bölgedeki gerilimi düşürmek ve barışın yeniden tesisinde yapıcı bir rol oynamak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.