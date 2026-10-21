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Çin'in Xi'an kentinde 2026 dostluk kentleri konferansı açılış töreniyle başladı

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2026 Çin Uluslararası Dostluk Kentleri Konferansı, “Ortak Kentsel Kalkınma İçin Dostluk Kentleri Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi” temasıyla 21 Ekim 2026'da Xi'an'da başladı. Konferansın açılış töreni, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlendi.

Xİ'AN, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlenen 2026 Çin Uluslararası Dostluk Kentleri Konferansı'nın açılış töreni, 21 Ekim 2026.

2026 Çin Uluslararası Dostluk Kentleri Konferansı, "Ortak Kentsel Kalkınma İçin Dostluk Kentleri Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi" temasıyla çarşamba günü Xi'an'da başladı. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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