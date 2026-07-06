Çin'in Tianwen-2 Keşif Aracı, 1 Milyar Kilometre Yol Katederek 2016ho3 Asteroidine Ulaştı

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi, Tianwen-2 keşif aracının, 400 günde yaklaşık 1 milyar kilometre yol katederek 2016HO3 asteroidine ulaştığını duyurdu. İdare, pazartesi günü yaptığı açıklamada asteroide 20 kilometre yaklaşan keşif aracının, bilimsel keşif çalışmalarına başladığını belirtti.

Çin'in asteroitten örnek getirmeye yönelik ilk keşif aracı olarak 29 Mayıs 2025'te fırlatılan Tianwen-2'nin, 10 yıl sürmesi planlanan keşif görevi kapsamında, Dünya'ya yakın geçen 2016HO3 asteroidinden örnek toplama ve Mars'ın ötesindeki ana asteroit kuşağındaki 311P kuyruklu yıldızını inceleme şeklinde iki hedefi bulunuyor.

Açıklamada, keşif aracının yaklaşma aşamasında asteroidin görüntülerini elde ettiği, görev ekibinin ise yakın yaklaşma sırasında toplanan optik navigasyon verilerini kullanarak asteroidin efemerisini daha hassas hale getirdiği ve daha önce yalnızca yer tabanlı gözlemlerle belirlenen konum belirsizliğini yüzlerce kilometreden kilometre ölçeğine düşürdüğü belirtildi.

Asteroide doğru yolculuğu sırasında derin uzay manevraları ve yörünge düzeltme operasyonları gerçekleştiren keşif aracı, asteroidi ilk olarak 6 Haziran 2026'da tespit etti. 7 Haziran'da asteroitten 30.000 kilometre uzaklıktayken aynı yörünge düzlemine giren keşif aracı, 19 Haziran'da asteroidin 2.000 kilometre yakınına geldi.

İdare, Tianwen-2'nin, bundan sonraki aşamada asteroidin morfolojisi, malzeme bileşimi ve iç yapısına ilişkin veri toplamak amacıyla daha ayrıntılı bilimsel araştırmalar yürüteceğini ve sonraki örnek toplama operasyonlarına zemin hazırlayacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua