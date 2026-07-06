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Bungalov tesisinde havuza düşen Elva boğuldu

Bungalov tesisinde havuza düşen Elva boğuldu
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Sakarya Sapanca'da ailesiyle tatil yapan 5 yaşındaki Elva Güneş, bungalov tesisindeki havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, tatil için ailesiyle birlikte geldiği bungalov tesisinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren Elva Güneş (5) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca'nın Uzunkum Mahallesi'ndeki bir bungalov tesisinde meydana geldi. Güneş ailesinin 5 yaşındaki kızları Elva, tatil için geldikleri bungalov tesisinde bulunan havuza düştü. Durumu fark eden ailesi, suya girerek küçük kızı havuzdan çıkardı. Ailesi tarafından özel araçla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülen Elva Güneş, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Güneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Elva Güneş'in cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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