Çin'in Shaanxi Eyaletinde Çay Hasadı Mesaisi Başladı

Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletine bağlı Hanzhong kentinin Nanzheng bölgesindeki bir çay bahçesinde çay toplayan köylülerin hava fotoğrafı, 5 Nisan 2023. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)
NANZHENG, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletine bağlı Hanzhong kentinin Nanzheng bölgesinde baharın gelişiyle çay toplama ve işleme mesaisi başladı.
Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletine bağlı Hanzhong kentinin Nanzheng bölgesindeki bir çay bahçesinin hava fotoğrafı, 5 Nisan 2023. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)
Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletine bağlı Hanzhong kentinin Nanzheng bölgesindeki bir çay şirketinin atölyesinde çay yaprağı üretim bandında çalışan bir köylü, 5 Nisan 2023. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)
Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletine bağlı Hanzhong kentinin Nanzheng bölgesindeki bir çay şirketinin atölyesinde çay yaprağı üretim bandında çalışan bir köylü, 5 Nisan 2023. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)