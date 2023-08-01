Çin'in resmi yayın organlarından Global Times: İtalya, Kuşak ve Yol Girişimi'nden çekilirse "pişman olacak"

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organı Global Times'ta yayınlanan makalede, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun, ülkesinin 2019'da katıldığı Kuşak ve Yol Girişimi'ne yönelik eleştirilerine tepki gösterildi, girişimden çekilmesi halinde İtalya'nın "pişman olacağı" iddia edildi.

Global Times'ta, İtalya'nın Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılma kararını "rastgele ve berbat" olarak nitelendiren Crosetto'nun eleştirildiği bir makale yayımlandı.

Makalede, Savunma Bakanı olarak Crosetto'nun bu tür söylemlerde bulunmasının "normal olmadığı", girişimin gerçek başarısının Savunma Bakanlığı yerine Dış Ticaret, Ekonomi veya Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Girişimin, Tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde ulaştırma ve altyapı projeleriyle Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırmayı ve bölgesel ekonomik işbirliğini amaçladığı, bunun ulusal savunmayla ilgisinin olmadığı belirtildi.

İtalya'nın Çin ile ekonomik işbirliğine zarar veren bu açıklamaların "oldukça tutarsız" olduğu ve Crosetto'nun "bu işbirliğini yerle bir etmeye" öncülük etmeye çalıştığı iddia edilen makalede, İtalya'nın, Kuşak ve Yol Girişimi'nden çekilmesi halinde "pişman olacağı" değerlendirmesinde bulunuldu.

İtalya'nın girişimle Doğu ile Batı arasındaki "bağlantı" konumunda bulunduğu ve bunun İtalya açısından "çok faydalı" olduğu ifade edildi.

İki ülke ticaret hacmi 2022'de 78 milyar dolara ulaştı

Çin ile İtalya arasındaki ticaret hacminin 2019'dan 2022'ye kadar yaklaşık yüzde 42 arttığına işaret edilen makalede, Crosetto'nun, girişime katıldıktan sonra İtalya'nın ihracatının kayda değer bir gelişme göstermediği ve Çin'in anlaşmanın tek kazananı olduğu yönündeki söylemlerinin doğru ve tutarlı olmadığı belirtildi.

Makalede, girişimle iki ülke ticaret hacminin 2022'de yaklaşık 78 milyar dolara ulaştığı ve bu yılın ilk 5 ayında da İtalya'nın Çin'e ihracatının yüzde 58 artış gösterdiği bildirildi.

"İtalya Savunma Bakanının açıklamalarının arkasında ABD var"

Makalede, Crosetto'nun söylemlerinin zamanlamasının kuşku uyandırdığı belirtildi. Bu söylemlerin arkasında ABD'nin olduğu iddia edildi ve İtalyan hükümetinin değişmesiyle ABD'nin fırsattan faydalanarak baskısını daha da artırdığı kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından çekilme yönündeki iddialar artarken İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin "Pekin ile yapıcı iletişime devam edeceklerini" açıkladığı belirtilerek, İtalya'nın "ikilem" yaşadığı ileri sürüldü.

Meloni'nin "hem Washington'ın onayını gözettiği hem de Çin ile ekonomik işbirliğinden vazgeçmek istemediği" iddia edilen makalede, İtalya'nın, Kuşak ve Yol Girişimi'nden çekilmeye yönelik kararını aralıktan önce vereceği kaydedildi.

Yazıda, "ABD'nin, Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılmaya karar verdiğinden beri İtalya'yı 'Batı'nın haini' olarak gördüğü" iddia edildi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın İtalya'nın Kuşak ve Yol Girişimi'ne katıldığını açıkladığı dönemde yaptığı haberde, İtalya'nın, "Batı dünyasının Truva Atı" olarak anıldığı ve "söz konusu anlaşmayla Çin'in ekonomik - ve potansiyel olarak askeri ve siyasi - genişlemesinin Avrupa'nın kalbine ulaşmasına izin vermekle" suçlandığı hatırlatıldı.

ABD ve Batı'nın Kuşak ve Yol Girişimi'ne karşı "ihtiyatı" elden bırakmadığı kaydedilen makalede, bu girişimin "taklitleri" olduğu ileri sürülen G7'nin "Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı" ve Avrupa Birliği'nin (AB) "Küresel Geçit Kapısı" isimli projelerinin başlatıldığı belirtildi.

Makalede, Singapur'un Birleşmiş Milletler nezdinde daimi temsilcisi olarak görev yapmış eski diplomat Kishore Mahbubani'nin geçmişte başka bir konuya ilişkin kullandığı "Taklit en samimi yalakalıktır" ifadesine yer verildi.

"İpek Yolu'na katılmak rastgele ve berbat bir karardı"

Crosetto, İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya verdiği röportajda, ülkesinin Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılmasını eleştirmiş, bu kararı "rastgele ve berbat" olarak nitelendirmişti.

Kuşak ve Yol Girişimi'ne katıldıktan sonra İtalya'nın ihracatının kayda değer bir gelişme göstermediğini belirten Crosetto, Çin'in, anlaşmanın "tek kazananı" olduğunu belirtmişti.

Crosetto, ayrıca, "Bugünün sorunu (Kuşak ve Yol Girişimi'nden) çekilirken, (Pekin ile) ilişkilere zarar vermemenin yolunu bulmak. Çünkü Çin, hem rakibimiz hem de ortağımız." ifadesini kullanmıştı.

İtalya'nın girişimden çekilme ihtimali

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, mayısta, Kuşak ve Yol Girişimi'nden çekilme ihtimalini konuşmak için Çin ile masaya oturmak istediğini açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin ise cevap olarak, iki ülkenin de girişimden "verimli sonuçlar" aldığını ifade etmişti.

İtalya, bu sene aralık ayına kadar resmi bir çekilme talebinde bulunmazsa girişim anlaşması Mart 2024'te kendiliğinden yenilenecek.

Çin'in öncülüğünde başlatılan Kuşak ve Yol Girişimi, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde ulaştırma ve altyapı projeleriyle Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırmayı amaçlıyor.