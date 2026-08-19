Çin-Özbekistan Eğitim İşbirliğinde Yeni Kampüs

TAŞKENT, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Liaoning Normal Üniversitesi'nin Özbekistan'ın Hiva kentindeki kampüsü pazartesi günü açıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, aynı gün kampüse ziyarette bulundu. Mirziyoyev, yükseköğretimi uluslararası standartlar doğrultusunda geliştirmeye, yurtdışındaki önde gelen üniversitelerle işbirliğini genişletmeye ve modern alanlarda nitelikli uzmanlar yetiştirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Liaoning Normal Üniversitesi kampüsünün kurulmasının Özbekistan-Çin eğitim işbirliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Mirziyoyev, kampüsün gelişimine tam destek vereceklerini belirtti.

Liaoning Normal Üniversitesi, Özbekistan Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanlığı ve Urgenç Devlet Üniversitesi ortaklığıyla kurulan kampüs, 8.800 metrekareden fazla bir alanı kaplıyor ve 2.000 öğrenci kapasitesine sahip.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer alan bilgilere göre kampüste ilk etapta uluslararası Çince eğitimi, turizm yönetimi, uluslararası ticaret ve yapay zeka olmak üzere dört lisans programında eğitim verilecek. Kampüse 2026 yılında 160 lisans öğrencisinin kabul edilmesi planlanıyor.

Kaynak: Xinhua