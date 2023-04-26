Çin'in Hunan Eyaletinde Lotus Kökü Hasadı

Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin Yiyang kentine bağlı Nanxian ilçesinin Lingjiaohu köyündeki bir lotus havuzunda lotus köklerini toplayan çiftçiler, 26 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Sihan/Xinhua)
CHANGSHA, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin Yiyang kentine bağlı Nanxian ilçesinin Lingjiaohu köyünde çiftçiler yakın zamanda lotus kökü hasadına başladı.
Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin Yiyang kentine bağlı Nanxian ilçesinin Lingjiaohu köyündeki bir lotus havuzunda lotus köklerini toplayan bir çiftçi görülüyor, 26 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Sihan/Xinhua)
Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin Yiyang kentine bağlı Nanxian ilçesinin Lingjiaohu köyünde yeni toplanmış lotus köklerini nehir kıyısına taşıyan bir çiftçi, 26 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Sihan/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin Yiyang kentine bağlı Nanxian ilçesinin Lingjiaohu köyünde yeni toplanmış lotus köklerini nehir kıyısına taşıyan çiftçiler görülüyor, 26 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Sihan/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin Yiyang kentine bağlı Nanxian ilçesinin Lingjiaohu köyünde yeni toplanmış lotus kökleri görülüyor, 26 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Sihan/Xinhua)