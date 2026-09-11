Çin'in Haikou kenti 2026 Dünya Yeni Enerjili Araç Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

HAİKOU, 11 Eylül (Xinhua) -- 2026 Dünya Yeni Enerjili Araç Kongresi, 22-24 Eylül tarihlerinde Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenecek.

Organizatörlerden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre etkinlik, Hainan'da arka arkaya düzenlenen sekizinci kongre ve Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın ada genelinde özel gümrük operasyonlarına başlamasından bu yana gerçekleştirilen ilk kongre olacak.

"Dönüşüm ve Yükseltme, Dayanıklı Büyüme" temasıyla gerçekleştirilecek kongrenin, çok uluslu otomotiv üreticilerinin yöneticileri, uluslararası sektör kuruluşlarının temsilcileri ve önde gelen araştırmacılar da dahil olmak üzere 20'den fazla ülke ve bölgeden temsilcileri bir araya getirmesi bekleniyor.

Katılımcılar kongrede, yeni enerjili araç sektöründe teknolojik inovasyon, sanayi ve tedarik zinciri dayanıklılığı, düşük karbonlu kalkınma ve küresel işbirliği üzerine görüş alışverişinde bulunacak.

Küreselleşme ve Hainan Serbest Ticaret Limanı konulu önemli bir oturumda, özel amaçlı araç üretimi, akıllı bağlantılı araçlar ve Serbest Ticaret Limanı politikalarının sunduğu fırsatlar ele alınacak.

Sektör verilerine göre Çin'in yeni enerjili araç ihracatı artmaya devam ediyor. Çin, 2026'nın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120 artışla 2,91 milyon yeni enerjili araç ihraç etti. Söz konusu rakam, ülkenin toplam araç ihracatının yüzde 47,4'ünü oluşturdu.

Çin, 2025 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 28,2 artışla, tüm yeni araç satışlarının yüzde 47,9'una tekabül eden 16,49 milyon yeni enerjili araç satışı gerçekleştirmişti.

Bu tablo karşısında bu yılki kongre, uluslararası işbirliğine güçlü bir vurgu yapacak. Kongre, yeni enerjili araç işbirliği ve kalkınmasına ilişkin Çin-Almanya forumuna yeniden ev sahipliği yapacak. Kongrede ayrıca, ilk kez Çinli ve Alman otomotiv parçası şirketleri için bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek.

Geçen yılın eylül ayında düzenlenen 2025 Dünya Yeni Enerjili Araç Kongresi'nde kurulan Dünya Yeni Enerjili Araç Kalkınma Örgütü, kongreye ilk kez katılacak.

Ana forumun yanı sıra Hainan'da uzman görüşleri, akıllı bağlantılı ve özel amaçlı araçlar ile kentlerde yeni enerjili araçların geliştirilmesine odaklanan üç tematik forum düzenlenecek.

Kongre kapsamında ayrıca çeşitli sektör platformları tanıtılacak ve araç üretimine, ihraç edilen araçların testine ve akıllı bağlantılı araçlara ilişkin projelerin imza törenleri gerçekleştirilecek.

2019 yılında Hainan'da başlatılan Dünya Yeni Enerjili Araç Kongresi, o tarihten bu yana Münih, Kaliforniya, Abu Dabi ve Bangkok'ta yurtdışı oturumları düzenledi.

Hainan, akıllı bağlantılı yeni enerjili araçlar için bir üretim ve yurtdışı hizmet merkezi olmayı hedefliyor. Bu yılın ocak-ağustos döneminde yeni enerjili araçlar, Hainan'da yeni tescil edilen araçların yüzde 66,14'ünü oluşturdu. Eyalette bulunan 596.300 yeni enerjili araç, toplam araç filosunun yüzde 25,74'üne tekabül ediyor.

Kaynak: Xinhua