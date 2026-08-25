Belgrad'da Yapay Zeka ve Çin Mürekkep Sanatı Buluşması
BELGRAD, 25 Ağustos (Xinhua) -- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Mürekkep Sanatı Geleceği Sorguluyor: Yapay Zeka Çağında Çin Mürekkep Sanatı" temalı uluslararası gezici sergi, 24 Ağustos 2026.
BELGRAD, 25 Ağustos (Xinhua) -- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Mürekkep Sanatı Geleceği Sorguluyor: Yapay Zeka Çağında Çin Mürekkep Sanatı" temalı uluslararası gezici sergi, 24 Ağustos 2026.
Geleneksel Çin mürekkep sanatı ve yapay zeka arasındaki etkileşimi konu alan sergi, pazartesi günü Belgrad Çin Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı. (Fotoğraf: Wang Wei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua