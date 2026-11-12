Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng mutabakatın uygulanması için ortak çaba çağrısı yaptı

NEW YORK, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, Çin ve ABD liderlerinin vardığı önemli mutabakatın eksiksiz uygulanması, ortak vizyonun hızla somut adımlara dönüştürülmesi ve stratejik istikrara dayalı yapıcı Çin-ABD ilişkilerinin sağlam ve sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Xie, salı günü ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi'nin 60. yılını kutlamak üzere düzenlenen gala yemeğinde yaptığı konuşmada, "Pasifik'in iki yakasında giderek güçlenen ortak bir anlayış bulunuyor. Çin ve ABD'nin işbirliğinden kazançlı, karşı karşıya gelmekten ise zararlı çıkacağını öngören bu anlayışa göre, iki büyük ülkenin birbirleriyle iyi ilişkiler yürütmenin yolunu bulması hayati önem taşıyor" dedi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin-ABD ilişkileri açısından tarihi önem taşıyan bir dönüm noktası olduğunu belirten Xie, "Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Başkan Donald Trump, altı ay içerisinde karşılıklı devlet ziyaretleri gerçekleştirdi. Saygı, hakkaniyet ve karşılıklılık temelinde stratejik istikrara dayalı yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi inşa etme kararı alan iki taraf, Çin ve ABD'nin birbirlerini tamamlayıcı olabileceği yönünde açık bir mesaj vermiştir" dedi.

Büyükelçi, "Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde gelişmesini sağlamak için kırmızı çizgilere saygı göstermeli, hakkaniyet ilkesi çerçevesinde daha yüksek standartlara ulaşmak için rekabet etmeli ve karşılıklılık ilkesi doğrultusunda iki tarafın da yararını gözetmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Xie, iki tarafa siyasi ve diplomatik kanallar ile ekonomik ve ticari istişare mekanizmasını etkin biçimde kullanma, ordular arası ilişkiler, kolluk kuvvetleri, bilim ve teknoloji ile halklar arası temaslar gibi alanlarda etkileşim ve işbirliğini artırma çağrısında bulundu.

Çin ve ABD'nin ortak çabalarının, küresel sorunlarla mücadele için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Xie, "İşbirliğimiz her sorunu çözmeye yetmeyebilir ancak işbirliğimiz olmadan hiçbir sorun çözülemez" diye konuştu.

İkili ilişkilerin geliştirilmesinin çok kolay bir süreç olmayabileceğini, öte yandan tarihin gidişatının durdurulamayacağını kaydeden Xie, "Bu ilişkinin önündeki zorlukları hafife almamalı, ama aynı zamanda ileriye doğru yol alma cesaretini de kaybetmemeliyiz" dedi.

Büyükelçi, iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde hareket edilmesi ve işbirliğinin ön planda tutulduğu, rekabetin uygun sınırlar içinde kaldığı, farklılıkların yönetildiği ve barışın mümkün olduğu bir ilişki için birlikte çalışılması çağrısında bulundu. Xie, bu şekilde ikili ilişkilerde daha parlak bir geleceğin önünün açılabileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua