Haberler

Çin Donanması'nın 49. Filosu Aden Körfezi'ne Hareket Etti

Çin Donanması'nın 49. Filosu Aden Körfezi'ne Hareket Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SANYA, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 49. filosu, Aden Körfezi ve Somali açıklarında refakat görevi yürütmek üzere Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Sanya'daki askeri limandan yola çıktı.

SANYA, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 49. filosu, Aden Körfezi ve Somali açıklarında refakat görevi yürütmek üzere Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Sanya'daki askeri limandan yola çıktı.

Çarşamba günü sabah saatlerinde denize açılan filo, güdümlü füze destroyeri Kunming, güdümlü füze fırkateyni Yueyang ve çok amaçlı ikmal gemisi Luomahu'nun yanı sıra çok sayıda özel harekat personeli ile iki helikopterden oluşuyor.

Bu, Kunming'in ilk refakat görevi olacak.

Filo, geçen yıl ekim ayında denize açılan 48. donanma filosundan refakat görevini devralacak.

İlgili BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Çin, uluslararası deniz taşımacılığı yollarının güvenliğini sağlamak, Çinli ve yabancı gemilere refakat etmek ve tehlike altındaki gemileri kurtarmak, korumak veya onlara yardımda bulunmak amacıyla 2008 yılından bu yana Aden Körfezi ve Somali sularında düzenli refakat varlığını sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı

Piyasaların odaklandığı veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Gençlik nereye gidiyor?' dedirten bir görüntü daha

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten bir görüntü daha
Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın

Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın
UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı

UNESCO listesindeki tarihi mirasa çirkin saldırı
Giresun'da facia! Anne ile iki kızı sel sularına kapıldı

Giresun'da facia! Anne ile iki kızı sel sularına kapıldı
Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın 'Güle güle' dediği isimler

İşte Aziz başkanın "Güle güle" dediği yıldızlar
Ünlü futbolcu model sevgilisiyle tatilde! Taraftar isyan etti

Tartışma yaratan kare!

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı