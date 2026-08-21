Çin: Filipin uçakları Huangyan Dao hava sahasını ihlal etti

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Li Jianjian, Çin hükümetinden izin almadan Çin'in Huangyan Dao adası üzerindeki hava sahasına yasadışı olarak giren Filipinler'e ait üç uçağı takip ederek uyarıda bulunduklarını söyledi.

Li cuma günkü basın toplantısında, Filipinler'in söz konusu girişiminin, Çin'in egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve "yanlış anlaşılma ve değerlendirmelere yol açma olasılığının yüksek" olduğunu belirtti.

Filipinler'e ihlal ve provokasyonlarına derhal son verme çağrısında bulunan sözcü, komutanlığın ulusal egemenlik ve güvenliğin ve bölgesel barış ve istikrarın korunması için yüksek alarm durumunda olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua