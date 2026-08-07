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Çin'den Filipinler'e Huangyan Dao Uyarısı

Çin'den Filipinler'e Huangyan Dao Uyarısı
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Çin, Huangyan Dao'daki tatbikatların Filipinler'in ihlallerine karşı ciddi uyarı olduğunu belirtti. Egemenlik haklarını koruma kararlılığını vurgulayan sözcü, Filipinler'in provokasyonları sonlandırması çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Çin'in Huangyan Dao adası ve bitişiğindeki sularda gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar ve kolluk eğitimlerinin, Filipinler'in bölgedeki ihlal ve provokasyonlarına karşı ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi.

Chen cuma günkü basın toplantısında, Filipinler'in Huangyan Dao ve çevresindeki deniz alanlarının sözde resmi deniz haritasını Birleşmiş Milletler'e sunmasının ardından, Çin ordusunun ada ile çevresindeki karasuları ve hava sahasında düzenlediği askeri tatbikatlar ve kolluk eğitimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Huangyan Dao'nun Çin'in öz toprağı olduğunu vurgulayan Chen, Çin'in ada üzerindeki egemenlik ve yargı yetkisini sürekli, barışçıl ve etkin şekilde kullandığını, ayrıca uluslararası hukuk uyarınca Huangyan Dao karasularının ana hatlarını ilan etme hakkına sahip tek ülkenin Çin olduğunu söyledi.

Chen, Filipinler'in söz konusu adımının, Çin'in toprak egemenliğini, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti.

Sözcü, "Bu tatbikatlar, Filipinler tarafının bölgedeki ihlal ve provokasyonlarına karşı ciddi bir uyarı niteliği taşımaktadır ve Huangyan Dao üzerindeki egemenliğimizi ve hak ve çıkarlarımızı korumaya yönelik gerekli ve meşru önlemlerdir" dedi.

Chen, Filipinler'e Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını ihlal eden gayrimeşru eylemlerine derhal son verme ve provokasyon ve propagandalardan vazgeçme çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Sözcü, "Çin ordusu, Güney Çin Denizi'nde olay ve sorun çıkarma amaçlı her türlü provokatif girişime karşı kararlı ve etkili önlemler alacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua
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