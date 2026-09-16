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Çin: Filipinler tek Çin ilkesine riayet etmeli

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BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Filipinler'e tek Çin ilkesine somut eylemlerle riayet etme ve iki ülke ilişkilerine zarar verebilecek her türlü adımdan kaçınma çağrısı yaptıklarını söyledi.

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Filipinler'e tek Çin ilkesine somut eylemlerle riayet etme ve iki ülke ilişkilerine zarar verebilecek her türlü adımdan kaçınma çağrısı yaptıklarını söyledi.

Guo çarşamba günkü basın toplantısında, Taiwanlı yetkililerin Filipinler'in orta kesimindeki Cebu eyaletinde bir "temsilcilik" açmayı planladığı yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Haberlerde söz konusu ofisin, "Taiwan-Filipinler ekonomik koridoru" üzerinden ilişkileri derinleştirmeye yönelik bir platform işlevi göreceği belirtiliyordu.

Guo, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, "diplomatik atılımlar" peşinde koşmak ve ayrılıkçı gündemlerini ilerletmek üzere dış güçlerle yaptıkları her türlü gizli işbirliği girişiminin tamamen beyhude ve başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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