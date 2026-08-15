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Çin'den Filipinler'e Sert Tepki

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BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro'nun Çin'e karşı süregelen saldırı ve karalamalarının, sadece ikili ilişkilere zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda bunun sıkıntısını çekecek olan Filipinler'in ve...

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro'nun Çin'e karşı süregelen saldırı ve karalamalarının, sadece ikili ilişkilere zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda bunun sıkıntısını çekecek olan Filipinler'in ve halkının çıkarlarına da zarar verdiğini söyledi.

Teodoro, Çin'i, Çin vatandaşlarına karşı yürütülen kolluk operasyonları konusunda Filipinlere baskı yapmak üzere Filipinlilere karşı birtakım eylemlerde bulunmakla suçlamıştı. Teodoro, 100 Filipinliyi hedef alan söz konusu eylemlerin "tek kelimeyle tehdit ve şantaj" olduğunu söylemişti.

Çin'de bulunan yabancı uyruklu kişilerin, Çin yasa ve yönetmeliklerine riayet etmesi gerektiğini kaydeden Guo, Çin'in göç yetkililerinin, yasalara uygun şekilde görevlerini yerine getirdiğini ve ilgili kişilerin yasal hak ve çıkarlarını koruduğunu belirtti. Sözcü, söz konusu eylemlerin herhangi bir ülkeyi özellikle hedef almadığını kaydetti.

Guo, Teodoro'nun kendisinin, Filipinler'de yasalara uygun şekilde çalışan Çin vatandaşlarını yakalayıp gözaltına almak üzere silahlı birlikleri şahsen komuta ettiğinin bilindiğini ifade etti.

Guo, "Bu kişinin Çin'e yönelik devam eden saldırı ve karalamaları sadece ikili ilişkilere zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda bunun sıkıntısını çekecek olan Filipinler'in ve halkının çıkarlarına da zarar veriyor" dedi.

Kaynak: Xinhua
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