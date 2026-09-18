Çin: Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki ihlal ve provokasyonlarına son vermeli

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BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, Filipinler'e tüm ihlal ve provokasyon eylemlerine son verme çağrısı yaparak, Filipinler tarafının, bu tür eylemlerin tüm sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Jiang cuma günkü basın toplantısında, Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir geminin gün içerisinde Çin'in Nansha Qundao adalarına bağlı Xianbin Jiao yakınlarındaki sularda kolluk operasyonu yürüttüğünü söyledi.

Jiang, Çin tarafının uyarılarını dikkate almayan Filipinler'e ait bir geminin, kasıtlı olarak rotasını değiştirip ani bir hızlanmayla Çin Sahil Güvenliği'ne ait geminin önünden geçmesi sonucu iki geminin çarpıştığını belirtti.

Filipinler tarafının eylemlerinin, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Çin Sahil Güvenliği gemilerinin ve personelinin güvenliğini tehlikeye attığını vurgulayan Jiang, Çin'e ait geminin faaliyetlerininse profesyonel, yerinde ve hukuka uygun olduğunu ifade etti.

"Olayın sorumluluğu, Filipinler tarafına aittir" diyen Jiang, Çin Sahil Güvenliği'nin, Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumak üzere ülkenin yetki alanındaki sularda kolluk operasyonları yürütmeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua