Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin Donanması, USS Charleston'ın Nansha sularına izinsiz girdiğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Donanması, ABD'ye ait USS Charleston kıyı muharebe gemisinin izin almadan Nansha Qundao'daki Xianbin Jiao resifi yakınlarındaki sulara girdiğini açıkladı. Komutanlık gemiyi takip edip izlemek üzere birlik sevk ettiğini, eylemin egemenlik haklarını ihlal ettiğini belirtti.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Donanması, ABD'ye ait bir kıyı muharebe gemisinin Çin hükümetinden izin almadan Güney Çin Denizi'ndeki Nansha Qundao adalarında bulunan Xianbin Jiao resifi yakınlarındaki sulara yasadışı şekilde girdiğini açıkladı.

Komutanlık Sözcüsü Yin Gang, salı günü yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinde bölgeye giren USS Charleston adlı gemiyi takip edip izlemek üzere yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde bölgeye birlikler sevk ettiklerini belirtti.

Çin'in Nansha Qundao adaları ve çevresindeki sular üzerinde tartışmasız egemenliğe sahip olduğunu vurgulayan Yin, ABD'nin bu eyleminin Çin'in egemenlik hak ve çıkarlarını ihlal ettiğini, deniz güvenliğini tehlikeye attığını ve bölgesel barış ve istikrara zarar verdiğini söyledi.

Yin, "ABD tarafı, bu tür faaliyetlere derhal son vermeli" dedi.

Sözcü, Güney Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı birliklerin ulusal egemenliği ve güvenliği korumak, bölgesel barış ve istikrarı sürdürmek amacıyla yüksek teyakkuz durumunu koruduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
Fransa'da korkulan oldu! Yağmacılar şimdi de zenginlerin evlerine yöneldi

Korkulan oldu! Güvenlik kamerasındaki görüntü endişeleri katladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erkan Petekkaya parmağındaki yüzük için madde hazırlatmış: Bunu çıkarmam

Sözleşmesine bile yazdırıyor! Erkan Petekkaya’nın yüzük kuralı
Fırında mide bulandıran görüntüler! Hamam böceği ve sigara izmaritinden geçilmiyor

Fırın değil hamam böceği yuvası! Bunu vatandaşa nasıl yedirebildiniz?
RJ Mitte’nin ölümünden önce nişanlısıyla çok ciddi sorunlar yaşadığı iddia edildi

İntihar eden genç oyuncuya nişanlısından “Ya annen ya ben” ültimatomu

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Anne ile kızına otomobil çarptı! Çevredekilerin yaptığı takdir topladı

Anne ile kızına otomobil çarptı, çevredekilerin yaptığı takdir topladı
Sergen Yalçın'ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay

TFF'nin Sergen Yalçın'la yapacağı sözleşmenin süresi belli oldu!
Bir Başkadır 2. sezon tarihi belli oldu

“Bir Başkadır”ın ikinci sezon yayın tarihi belli oldu