Çin Donanması, USS Charleston'ın Nansha sularına izinsiz girdiğini açıkladı

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BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Donanması, ABD'ye ait bir kıyı muharebe gemisinin Çin hükümetinden izin almadan Güney Çin Denizi'ndeki Nansha Qundao adalarında bulunan Xianbin Jiao resifi yakınlarındaki sulara yasadışı şekilde girdiğini açıkladı.

Komutanlık Sözcüsü Yin Gang, salı günü yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinde bölgeye giren USS Charleston adlı gemiyi takip edip izlemek üzere yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde bölgeye birlikler sevk ettiklerini belirtti.

Çin'in Nansha Qundao adaları ve çevresindeki sular üzerinde tartışmasız egemenliğe sahip olduğunu vurgulayan Yin, ABD'nin bu eyleminin Çin'in egemenlik hak ve çıkarlarını ihlal ettiğini, deniz güvenliğini tehlikeye attığını ve bölgesel barış ve istikrara zarar verdiğini söyledi.

Yin, "ABD tarafı, bu tür faaliyetlere derhal son vermeli" dedi.

Sözcü, Güney Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı birliklerin ulusal egemenliği ve güvenliği korumak, bölgesel barış ve istikrarı sürdürmek amacıyla yüksek teyakkuz durumunu koruduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua