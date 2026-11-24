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BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin donanması, Tip 055 güdümlü füze muhribinin 16. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda ilk kez halkın ziyaretine açılacağını duyurdu.

Airshow China olarak da bilinen fuar, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'da 7-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Envanterdeki ve hizmete yeni alınan çeşitli teçhizatların da sergileneceği etkinlik, ziyaretçilere yerli imkanlarla geliştirilen 10 bin ton sınıfı söz konusu muhribi gezme imkanı sunacak.

Fuarda, Tip 075 amfibi hücum gemisi ve Tip 054A güdümlü füze fırkateynleri gibi hizmete yeni giren diğer savaş gemileri de yer alacak.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın havacılık teçhizatlarının yanı sıra gerçek savaş gemilerini de ilk kez sergileyeceği etkinlik, ülkenin uçak gemisi taarruz gruplarının entegre deniz-hava muharebe yapısını gözler önüne sermeyi hedefliyor.

Bir önceki organizasyona kıyasla bu yılki fuar, donanmanın yeni gelişen alanlardaki muharebe hazırlığını ve kabiliyetlerini ortaya koymaya daha fazla odaklanacak. Etkinlikte, açık deniz tatbikatlarında ve deniz yetki alanlarını koruma görevlerinde kullanılan ana muharebe platformlarının yanı sıra yakın zamanda envantere dahil edilen yeni nesil unsurlar da yer alacak.

Çin Deniz Hava Kuvvetleri'ne ait hava araçları da fuarda geniş yer bulacak. Uçak gemisi konuşlu J-35 ve J-15T savaş uçakları ile KJ-600 erken ihbar uçağının da aralarında bulunduğu yeni tip hava araçlarının akrobasi gösterileri gerçekleştirmesi planlanıyor.

Uçak gemisi konuşlu Z-20F denizaltı savunma helikopteri ve WZ-2 insansız helikopter gibi yeni araçlar da ilk kez sergilenecek.

Fuarda insansız hava ve su altı araçları gibi platformların asıllarına veya modellerine de yer verilerek, donanmanın insansız ve akıllı harp kabiliyetlerindeki gelişimi gözler önüne serilecek.

30. yılını kutlayan Airshow China, ilk kez düzenlendiği 1996'dan bu yana hem Çin hem de dünya genelinden gelişmiş havacılık teknolojileri ve teçhizatlarının sergilendiği önemli bir platform haline geldi.

Kaynak: Xinhua