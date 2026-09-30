Çin Dışişleri Sözcüsü Guo İran ve ABD'ye İslamabad Mutabakatı'na dönüş çağrısı yaptı

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'in anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini desteklediğini belirterek, İran ve ABD'nin barış yolunu tercih etmelerini, İslamabad Mutabakat Zaptı'na geri dönmelerini ve en kısa sürede diyalog ve müzakerelere yeniden başlamalarını umduklarını söyledi.

Guo çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in savaşın başlamasından bu yana çatışmaların sona erdirilmesi ve barışın sağlanması yönünde kararlı bir tutum izlediğini belirterek, Ortadoğu ile Körfez bölgesinde barış ve huzurun bir an önce yeniden tesis edilmesi için çaba göstermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua