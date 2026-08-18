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Çin'den ABD-Filipinler işbirliği vurgusu

Çin'den ABD-Filipinler işbirliği vurgusu
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Filipinler'in normal işbirliğine karşı olmadığını, ancak bu işbirliklerinin üçüncü tarafları hedef almaması ve bölgesel barış ile istikrarı desteklemesi gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD ile Filipinler arasındaki normal işbirliğine karşı çıkmadıklarını belirterek, bu tür işbirliklerinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almaması veya üçüncü tarafların çıkarlarına zarar vermemesi gerektiğini söyledi.

Lin salı günkü basın toplantısında, ABD'nin Manila Büyükelçiliği'nin Palawan'da yerel balıkçılara yasadışı olduğundan şüphelendikleri balıkçılık faaliyetlerini bildirmelerinde yardımcı olmak üzere bir merkez kurduğunu duyurmasını değerlendirdi.

Sözcü, "İlgili haberleri dikkate aldık ve durumu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Lin, ülkeler arasındaki etkileşim ve işbirliğinin, bölge ülkeleri arasında karşılıklı anlayış ve güvenin inşa edilmesine katkıda bulunması ve bölgesel barış ile istikrarı teşvik etmesi gerektiğini kararlılıkla savunduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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