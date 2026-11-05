Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Vietnam ile ulaşım bağlantısını artırmak istiyor

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BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, kara, deniz ve hava olmak üzere tüm ulaşım türlerini kapsayacak şekilde çok yönlü bağlantı imkanlarını artırmak, ticaret ve yatırımda sağlanan kolaylıkları geliştirmek ve yükselen sektörlerdeki fırsatları değerlendirmek üzere Vietnam ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, 11. Lancang-Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Çin'de bulunan Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile çarşamba günü başkent Beijing'de bir araya geldi.

Wang, Doğu Asya İşbirliği gibi platformlarda çok taraflı koordinasyonu güçlendirmek, denizcilik meselelerini uygun şekilde ele almak ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı ortaklaşa korumak üzere Vietnam ile birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirtti.

Wang, iki tarafa da Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'nin başarıyla tamamlanması için birbirlerine destek olma çağrısında bulundu.

İki partinin ortak ideal ve inançlara, parti ve ülke yönetimi konusunda da ortak yaklaşımlara sahip olduğuna dikkat çeken Wang, iki partinin, karşılıklı öğrenme ve desteği artırması, ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğunun günümüze yönelik anlamını sürekli olarak zenginleştirmesi, ülkelerinin modernleşme sürecini ilerletmesi ve sosyalizm davasının dünya genelinde yeniden canlanmasına yeni bir ivme kazandırması gerektiğini vurguladı.

Trung ise ÇKP 20. Merkez Komitesi'nin 5. genel oturumunun başarıyla düzenlenmesinden dolayı Wang'ı tebrik ederek, toplantıda alınan önemli kararların, Çin'in yeni bir kalkınma aşamasına geçmesine katkıda bulunacağına olan inancını dile getirdi.

Trung, iki parti ve iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatı hayata geçirmek ve kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirmek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Lancang-Mekong İşbirliği'nden elde edilen başarıları ve Çin'in yaptığı olumlu katkıları takdir ettiklerini belirten Trung, bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini teşvik etmeyi sürdürmek üzere Çin ile koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua