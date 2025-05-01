Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Brezilya'da BRICS Toplantılarına Katıldı

RİO DE JANEİRO, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Brezilya'da BRICS üyeleriyle diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi direktörü olan Wang, Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS üyeleri ve ortakları dışişleri bakanları toplantısına ve başkent Brasilia'da düzenlenen 15. BRICS Ulusal Güvenlik Danışmanları ve Ulusal Güvenlik Yüksek Temsilcileri Toplantısı'na katıldı.