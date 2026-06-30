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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 2-8 Temmuz'da Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Norveç'i Ziyaret Edecek

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 2-8 Temmuz'da Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Norveç'i Ziyaret Edecek
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 2-8 Temmuz tarihlerinde Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Norveç’i ziyaret edecek. Ziyaretler, ilgili ülkelerin dışişleri bakanlarının daveti üzerine gerçekleşiyor.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Wang Yi, 2-8 Temmuz tarihlerinde Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Norveç'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, salı günü yaptığı açıklamada ziyaretlerin Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ve Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'nin daveti üzerine gerçekleştirileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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