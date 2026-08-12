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Wang Yi, Yemen'in Yeni Dışişleri Bakanı Zube'yi Tebrik Etti

Wang Yi, Yemen'in Yeni Dışişleri Bakanı Zube'yi Tebrik Etti
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Yemen Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Efrah Abdulaziz ez-Zube'ye kutlama mesajı gönderdi. Wang, mesajında Çin ile Yemen arasındaki köklü geleneksel dostluğa vurgu yaparak, bu yılın diplomatik ilişkilerin 70. yıldönümü olduğunu hatırlattı. İkili ilişkilerden memnuniyet duyduğunu belirten Wang, ilişkilerde yeni ilerlemeler için Zube ile irtibatı sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Yemen Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Efrah Abdulaziz ez-Zube'ye kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang cuma günü gönderdiği mesajında, Çin ile Yemen arasında köklü bir geleneksel dostluk bulunduğunu belirterek, içinde bulunduğumuz yılın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü olduğunu kaydetti.

İkili ilişkilerin istikrarlı ve sağlıklı gelişiminden memnuniyet duyduklarını belirten Wang, Çin-Yemen ilişkilerinde yeni ilerlemeler kaydetmek üzere Zube ile irtibatı sürdürmeye hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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