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Çin'den Endonezya'ya Taziye Mesajı

Çin'den Endonezya'ya Taziye Mesajı
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Endonezya'da meydana gelen depremde yaşanan can kayıpları nedeniyle Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono'ya taziye mesajı gönderdi. Wang, depremin yol açtığı kayıplardan üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Endonezya'da meydana gelen depremin yol açtığı can kayıpları nedeniyle Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono'ya taziye mesajı gönderdi.

Wang pazartesi günkü mesajında, Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaleti açıklarında meydana gelen şiddet depremin ciddi can ve mal kayıplarına yol açması nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Wang ayrıca yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Xinhua
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