Çin Dışişleri Bakanı, Çin ile Orta Asya Ülkeleri Arasındaki Güven Artırıcı Anlaşmanın 30. Yıldönümünü Kutladı

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan arasında imzalanan Sınır Bölgelerinde Askeri Alanda Güven Artırma Anlaşması'nın 30. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi de olan Wang, çarşamba günü sınır bölgelerinde askeri alanda güven artırmaya yönelik iki anlaşmanın (güven artırma anlaşması ve Sınır Bölgelerinde Silahlı Kuvvetlerin Karşılıklı Azaltılmasına İlişkin Anlaşma) uygulanmasını denetleyen ortak denetim grubuna gönderdiği kutlama mesajında, iki anlaşmanın imzalanması ve işbirliği mekanizmalarının kurulmasının, ülkeler arasındaki siyasi güveni artırma ve sınır bölgelerinde barışı sağlamlaştırma açısından başarılı bir model oluşturduğunu belirtti.

Wang, söz konusu anlaşmaların bölgede uzun vadeli istikrar ve ortak kalkınma için sağlam bir temel oluşturduğunu ifade etti.

Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve diğer dört ülke liderinin stratejik rehberliğinde beş ülke arasındaki siyasi güvenin derinleştiğini, tatbiki işbirliğinin arttığını ve kültürel ve halklar arası etkileşimin yoğunlaştığını vurguladı.

Beş ülke halklarına daha fazla fayda sağlamak amacıyla, iki anlaşmanın ruhunu korumak, uzlaşmayı sürdürmek, zorlukları birlikte aşmak ve sınır bölgelerinin kalıcı dostluklar için bir alan, halklar arası ilişkiler için bir köprü ve ortak kalkınma için bir bağ olarak hizmet etmeye devam etmesini sağlamak üzere diğer dört ülkeyle çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
