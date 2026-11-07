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Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Tiflis'te stratejik ilişkilerin güçlendiğini söyledi

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Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng, Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ve Başbakan Kobakhidze ile görüştü. Han, stratejik ilişkilerin güçlendiğini söylerken Kobakhidze, Çin'e ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediği için teşekkür etti.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng, Gürcistan ile ülkesi arasındaki stratejik ilişkilerin giderek güçlendiğini söyledi.

Temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gelen Han, Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve Başbakan İrakli Kobakhidze'yle ayrı ayrı görüştü.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Kobakhidze ile Han, Tiflis'teki Hükümet Binası'nda bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Kobakhidze, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediği için Çin tarafına teşekkür etti.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 34 yıldır sürdüğüne dikkati çeken Kobakhidze, bu yıl ülkelerin Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı da imzaladıklarını söyledi.

Kobakhidze, Gürcistan ile Çin arasında farklı alanlardaki işbirliğinin giderek arttığını belirterek, "İşbirliğini derinleştirmek için her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han da iki ülke liderlerinin Çin ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini desteklediklerini söyledi.

Han, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu yıl bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Gelecek yıl Gürcistan ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 35. yıl dönümü olacak. Stratejik ilişkiler giderek güçleniyor ve daha da gelişmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürcistan'ın egemenliğini ve güvenliğini desteklediklerini dile getiren Han, "Yeni fırsatlar yaratacak bir ekonomik kalkınma planımız var." şeklinde konuştu.

"Çin, Gürcistan'ın en büyük ticaret ortaklarından biridir"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinde temaslarda bulunan Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng'le bir araya geldiğini belirtti.

İkili görüşmede Gürcistan ile Çin arasında farklı alanlardaki işbirliğinin ele alındığını anlatan Kavelaşvili, "Çin, Gürcistan'ın en büyük ticaret ortaklarından biridir. Serbest ticaret anlaşmasının yarattığı fırsatları, Çin yatırımlarının büyümesini, enerji, imalat, tarım ürünleri işleme ve diğer alanlardaki işbirliğini ele aldık." bilgisini paylaştı.

Kavelaşvili, görüşmede ayrıca Orta Koridor'un geliştirilmesi konusunda da konuştuklarını bildirdi.

Han'ın Gürcistan temasları sürüyor.

Kaynak: AA
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