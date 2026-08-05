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Çin, hiperspektral uyduları uzaya gönderdi

Çin, hiperspektral uyduları uzaya gönderdi
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HAİYANG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinin Haiyang kenti açıklarından Oriental Smart Eye hiperspektral uyduları 01 ve 02'yi uzaya gönderdi.

HAİYANG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinin Haiyang kenti açıklarından Oriental Smart Eye hiperspektral uyduları 01 ve 02'yi uzaya gönderdi.

Çarşamba günü Beijing saatiyle 10.38'de Smart Dragon-3 taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydular, planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştirildi. Denizden fırlatma görevi, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua
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