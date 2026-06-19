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Çin: Taiwan Adası'nın Doğusunda Deniz Ortamı Araştırması Yürüttük

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Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tayvan Adası'nın doğusundaki yetki alanına giren sularda 16-18 Haziran'da deniz ortamı araştırması yaptı. Araştırmada çevre DNA'sı, kuşlar, balinalar, yunuslar ve deniz kimyası gibi veriler toplandı.

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Taiwan Adası'nın doğusunda ülkenin yetki alanındaki sularda bir deniz ortamı araştırması yürüttüklerini açıkladı. Araştırmanın, Çin'in yetki alanına giren deniz bölgelerinin doğal ekolojik koşullarının tam olarak anlaşılması amacıyla düzenlendiği bildirildi.

Bakanlıktan perşembe günü yapılan açıklamaya göre araştırma, 16-18 Haziran tarihlerinde bakanlığın Doğu Çin Denizi Bürosu bağlı Xiangyanghong 22 adlı araştırma gemisi tarafından Taiwan Adası'nın doğusundaki sularda gerçekleştirildi.

Araştırma kapsamında deniz suyunun çevre DNA'sı, kuşlar, balinalar, yunuslar, deniz kimyası, hidroloji ve meteoroloji ile ilgili veriler toplandı.

Bakanlık, bölgedeki önemli habitatların durumunun daha iyi anlaşılması ve ekosistemin sağlığının değerlendirilmesine yönelik zemin oluşturan araştırmanın, aynı zamanda bölgede denizdeki biyolojik çeşitliliğin korunması için de bilimsel bir temel sağladığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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