Çin: Suudi Arabistan'daki Sivil Tesislere Yönelik Saldırılara Karşıyız
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na yönelik füze ve İHA saldırısını kınayarak, sivil tesislere saldırılara karşı olduklarını ve egemenliğe saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi çağrısı yaptı.
BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, kısa süre önce Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen füze ve insansız hava aracı saldırısıyla ilgili olarak, sivil tesislere yönelik saldırılara karşı olduklarını söyledi.
Lin pazartesi günkü basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın ve diğer ülkelerin egemenlik ve güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.
Sözcü, bölgede barış ve huzurun bir an önce yeniden sağlanmasına yönelik koşulları yaratmak üzere anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını savunduklarını ifade etti.