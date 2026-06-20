Çin, Kamerun'a Acil Gıda Yardımı Sağladı

YAOUNDE, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Kamerun'a gönderdiği acil gıda yardımı perşembe günü ülkenin ticaret merkezi Douala'da düzenlenen törenle Kamerunlu yetkililere teslim edildi.

Yardım paketinde 20 milyon yuan (yaklaşık 2,96 milyon ABD doları) tutarında 880 ton buğday ve 1.630 ton pirinç bulunuyor.

880 ton buğday ve 552 ton pirinçten oluşan üç parti Douala Limanı'na ulaşmış durumda. Kalan iki partinin ise pazar günü limana ulaşması bekleniyor.

Kamerun Toprak Yönetimi Bakanı Paul Atanga Nji törende yaptığı konuşmada, gıda yardımının, hükümetin gıda güvensizliğiyle mücadele çabalarına önemli katkıda bulunacağını söyledi.

Bakan, gıda yardımı dağıtılırken ülkenin Kuzeybatı, Güneybatı, Uzak Kuzey, Doğu ve Adamawa bölgelerinde çatışmalardan etkilenen ailelere öncelik verileceğini belirtti.

Nji, "Bu son derece önemli bağış için Kamerun hükümeti adına Çin halkına ve Çin hükümetine içtenlikle teşekkür ediyorum. Son derece verimli olan Çin-Kamerun ilişkileri her geçen gün daha da güçleniyor. Bu jest yalnızca bir iyi niyet göstergesi değil, aynı zamanda karşılıklı faydaya dayalı ilişkilerin bir kanıtı" dedi.

Çin'in Kamerun Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Xiao Guofeng ise gıda yardımı projesinin, 2024 Beijing Çin-Afrika İşbirliği Forumu Zirvesi çerçevesinde belirlenen 10 somut eylemden biri olduğunu söyledi.

Xiao, "Bu gıda yardımı, Çin-Kamerun dostluğunun somut bir örneğidir ve 'samimiyet, dayanışma, dostluk ve içtenlik' ilkelerine dayanan Afrika politikamızın yanı sıra dostluk ve ortak çıkarlara yönelik güçlü mutabakatımızı yansıtmaktadır" dedi.

Çin'in, uluslararası konjonktürdeki gelişmelere bakmaksızın her zaman Kamerun'un güvenebileceği bir dost ve ortak olmaya devam edeceğini vurgulayan Xiao, "Gelecekte tüm alanlarda pragmatik işbirliğini derinleştirmek, kapsamlı ortaklığımızın içeriğini sürekli zenginleştirmek ve dostluğumuzun daha fazla sonuç vermesini sağlamak üzere Kamerun ile birlikte çalışmaya istekliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua